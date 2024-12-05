BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Aşağıda bilgileri yazılı satışa konu Dubleks Daire vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 15/10/2024 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

Adresi: Demirci Mahallesi, Sağlık Ocağı Sokak, Arzu Sitesi No:7/A, A Blok 2. ve Çatı Katı No: 7 Nilüfer / BURSA

Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3494 ada, 3 nolu parselde, A Blok2. ve Çatı Katı 7 nolu bağımsız bölümde, 1.083,32 m² tapu alanlı, 7/68 arsa paylı, 2 Adet 4 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası Ana Taşınmaz nitelikli olarak, Dubleks Daire Bağ. Bölüm Nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.

İmar Durumu: Taşınmazın 1/1000 ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam Emsal:1.00, Kat Adedi:4, Bina Yüksekliği: 12,50 Konut Alanında kaldığı belirtilmektedir. Yapı Ruhsat Tarihi 11.10.2013 dir. Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Demirci Mahallesi, Sağlık Ocağı Sokağı'nın 2024 yılı arsa rayiç bedelinin 1.366,74 TL olduğu tespit edilmiştir.

Mahalli Durumu: Taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl merkezi kabul olunan Heykel'e 11 km, İzmir Yolu Caddesi ve metro istasyonuna 3.300 m, Ahiska Caddesine 1 km mesafede, Sağlık Ocağı Sokak'a cepheli konumdadır. Her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup fiili yerleşim alanındadır. Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, Sağlık Ocağı Sokak, Arzu Sitesi'nde zemin kat, 3 adet normal kat ve çatı katından müteşekkil B.A. Karkas iskeletli A Blok'un 2.Kat+ çatı katındaki 7 Nolu dubleks dairedir. Blok merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamalı olup blok asansörlüdür. Dubleks dairenin alt katı, salon, 1oda, giyinme odası, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu tuvalet ve balkondan, çatı katı salon, 2 oda, banyo ve teras mahallinden müteşekkildir. Daire dış kapısı çelik kapı, iç kapılar möble, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik, duvarlar saten boya, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır. Salonda ışık havuzu teşkil olunmuştur. Mutfakta çimstone tezgah ve mdf dolap, banyoda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo, ebeveyn banyosunda duş mevcuttur. Doğalgaz kombi sistem ısıtmalı daire alanı iki katta toplam 172 m2 dir. Yapı yıpranma payını % 15 olarak belirlemekteyiz.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Beyanlar kısmında; ...KM ne Çevrilmiştir ve Yönetim Planı: 17/12/2012 beyanları vardır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 11:25 Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:25 Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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