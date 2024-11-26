BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/171 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/171 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, tapu kayıtlarında Bursa İl, Nilüfer İlçe, Alaattinbey Mahallesi, 2775 Ada, 9 Parsel, A Blok, 3. Kat, 57 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmaz olarak kayıtlı ofis nitelikli taşınmazdır.



Adresi: Alaattinbey Mah., İzmir Yolu Cengizhan İş Merkezi No:297, A Blok, K:3 D:57Nilüfer / BURSA



Yüzölçümü: 75m² (Ofis alanı 75,00m², teras alanı 80,00m²'dir.)



Arsa Payı: 300/54525



İmar Durumu: Var, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında konut dışı kentsel çalışma alanında kalmaktadır.



Kıymeti : 3.250.000,00 TL



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında herhangi bir intifa veya irtifak hakkı yoktur, tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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