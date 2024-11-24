BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/329 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/329 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Tapu kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mah., 1359 Ada, 1 Parsel nolu 2.684,00 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazda yer alan, kat irtifakı kurulmuş olan, 4/124 arsa paylı, A Blok 4. Kat, 10 Nolu Bağ. Bölümün (Mesken) 1/1 hissesi satışa konudur.



İmar ve Ruhsat Durumu: Nilüfer Belediye Başkanlığının resmi internet sitesinde yapılan incelemelerde; Ataevler Mah. 1359 ada 1 parsel sayılı yerin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.



Taşınmaz Cumhuriyet (Mahalli) Mah., Meriç (150) Sok., Manolya Sitesi, A Blok No: 13 Kat:4 D: 10 Nilüfer/BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz A ve B Bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, otoparkı mevcut olan bir sitenin A Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılmak olan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvarları sıvalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Daire mimari projesine göre antre, gece holü, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, mutfak, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah suntalemdir. Islak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarları tamamen seramik kaplı olup duşakabin ve dolabı mevcuttur. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın mimari projesinde belirtilen alanlara göre daire alanı 115,71 m²’dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.



Kıymeti : 3.600.000,00 TL



KDV Oranı : %1



Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu: Beyanlar kısmında Yönetim Planı: 03/02/1997 beyanı bulunmakta olup, diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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