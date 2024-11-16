BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/97 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/97 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

32, 33 ve 30 nolu taşınmazların ortak özellikleri

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dubleks Mesken olarak kullanılan taşınmazın giriş katı; salon, mutfak, antre-hol, üst kata çıkış merdiveni ve 1 adet balkon mahallerinden, çatı katı ise; 3 adet oda, hol, banyo-wc, duş ve 1 adet balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon, hol ve 3 adet oda alanının zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanının zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon ve antre-hol alanı tavan duvar birleşiminde alçıpan asma tavan uygulaması diğer hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. 2 adet balkon bulunmakta olup avlu alana cepheli durumdalar. Katlar arası merdiven basamakları ve korkulukları ahşaptır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı çelik profil kapı, merdivenler mermer ve giriş holü seramik kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz sekiz bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı içerisinde açık havuz, peyzaj alanları, güvenlik, kapalı otopark alanı, çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Sitede yerleşim kısmen başlamış olup eksik kalan imalatların inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari alan, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 5-7 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Naim Süleymanoğlu Bulvarına cephe, Nene Hatun Camisine 500 m ve TOKİ Konutlarına ise 900 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 21,50 km uzaklıkta bulunmaktadır.

1- 32Nolu taşınmaz : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 125 ada, 6 nolu parselde, 18.621,51 m² tapu alanlı, 240 / 66140 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmaz üzerinde ,bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, A Blok, 6. ve Çatı Katında bulunan 32 nolu bağımsız bölüm olupolup borçlu şahıs adına tam hisse kayıtlıdır.

Mahalli Durumu: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, BalkanMahallesi, 422. İsimsiz Sokak, A Blok, No:6A, İç Kapı No: 32 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz sekiz bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu A Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat, 7 Normal Kat ve Çatı Kat olmak üzere toplam 10 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. A Blok, 32 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam yaklaşık net kullanım alanı 94,10 m², katların toplam yaklaşık faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 116,65 m² ve katlarının toplam yaklaşık bürüt kullanım alanı 131,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Kıymeti: 3.602.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: İpotek kaydı ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 13:30

2-33 Nolu taşınmaz : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 125 ada, 6 nolu parselde,18.621,51 m² tapu alanlı, 240 / 66140 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmaz üzerindebağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, G Blok, 6. Ve Çatı Katında bulunan33 nolu bağımsız bölüm olup borçlu şahıs adına tam hisse kayıtlıdır.

Mahalli Durumu: Satışa konu taşınmazBursa İli, Nilüfer İlçesi, BalkanMahallesi, 422. İsimsiz Sokak, G Blok, No:6G, İç Kapı No: 33 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz sekiz bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu G Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat, 7 Normal Kat ve Çatı Kat olmak üzere toplam 10 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. G Blok, 33 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam yaklaşık net kullanım alanı 94,10 m², katların toplam yaklaşık faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 116,65 m² ve katlarının toplam yaklaşık bürüt kullanım alanı 131,00 m² olarak hesaplanmıştır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 3.602.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İpotek kaydı ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:00

3-30 Nolu Taşınmaz :Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İrfaniye Mahallesi, 125 ada, 6 nolu parselde,18.621,51 m² tapu alanlı, 200 / 66140 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmaz üzerindebağımsız bölüm niteliği DUBLEKS KONUT olan, G Blok, 6. Ve Çatı Katta bulunan30 nolu bağımsız bölüm olup borçlu şahıs adına tam hisse kayıtlıdır.

Mahalli Durumu: Satışa konutaşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, BalkanMahallesi, 422. İsimsiz Sokak, G Blok, No:6G, İç Kapı No: 30 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz sekiz bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu G Blok; Bodrum Kat, Zemin Kat, 7 Normal Kat ve Çatı Kat olmak üzere toplam 10 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. G Blok, 30 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden alınan veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam yaklaşık net kullanım alanı 94,10 m², katların toplam yaklaşık faydalı kullanım alanı (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 116,65 m² ve katlarının toplam yaklaşık bürüt kullanım alanı 131,00 m² olarak hesaplanmıştır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti : 3.602.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İpotek kaydı ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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