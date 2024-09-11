BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/242 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/242 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 7971 Ada, 2 Parsel, 1. Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı mesken nitelikli taşınmazdır.

Adresi : 23 Nisan Mah., 249. Sok, No:7 Cenas Apt. 1. Kat D:4Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 151 m2

Arsa Payı : 149/2401

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Herhangi bir intifa veya irtifak hakkı yoktur, tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2024 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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