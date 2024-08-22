BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/425 ESAS

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/425 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satışa konu taşınmazın tapu kaydına göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mah., 2716 Ada, 37 Parsel no'lu 1.726,43 m² yüzölçümlü “Dokuma İmalathanesi” vasfındaki taşınmazın 14.03.2007 tarihli intikal edinme sebebiyle 1/5 hissesinin borçlu İb... CA... adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır.

İmar ve Ruhsat Durumu: Yıldırım Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.06.2024 tarih ve ...18266 sayılı yazısında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yıldırım Mahallesi, 2716 ada, 37 parsel ile ilgili; Plan ve Proje Müdürlüğünce; Bakanlıkça 03.01.1985 / 160132072-610 gün/sayılı kararıyla onaylanan ve sayısallaştırması Yıldırım Belediye Meclisinin 10.01.2007 gün ve 4 sayılı kararla uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2007 tarih gün ve 101 sayılı kararla onaylanan 1/1000 Ölçekli Yıldırım - Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında, Doğal Sit Etkilenme Geçiş Alanı sınırı içerisinde, kısmen Park kısmen Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanı kısmen Yol Alanı olarak tanımlı olduğu, ilgili taşınmazın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan içerisinde bulunmadığı, Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu olmadığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; (Eski 47 pafta, 283 ada 17 parsel) taşınmaza ait arşiv araştırmalarında 12.05.1981 tarih ve 246/2 sayılı inşaat ruhsatnamesi, taşınmaz net m2 alan hesabı ve kat irtifakına esas mimari projesinin CD olarak sunulduğu belirtilmektedir.

Taşınmazın İncelenmesi ve Değerlemesi: Taşınmaz Yıldırım Mah., Kurtuluş Cad., No:134/5B Yıldırım/BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmazda borçlunun 1/5 hissesinin bulunduğu anlaşılmış olup 1/1000 Ölçekli Plan gereği arsa vasfındadır. Parsel fiiliyatta Kurtuluş Caddesine bağlantılı sokağa cepheli olup Yıldırım Belediye Başkanlığı yazı ekinde bildirilmiş olan mimari projesinde belirtilen yapının fiiliyatta bulunmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz üzerinde bitişik nizamda inşa edilmiş tek katlı atölyelerin yer aldığı anlaşılmıştır. Parselde ekonomik değere sahip taşınmazın orta kısmında 148,40 m2 alanlı otomobil tamir ve bakım atölyesi yer aldığı, parselin etrafında 1.077,91 m2 alanlı toplam 14 adet mobilya, pvc ve alüminyum doğrama, çakı imalat, hamur makina atölyeleri vb. ile depo bölümleri yer almakta olduğu ve kiracılar tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Parselin etrafındaki atölyelerin bir kısmının komşu parsele tecavüzlü olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazda doğalgaz tesisatı ve asansör bulunmamaktadır. Keşif günü yapılan incelemelerde atölyelerin genellikle yığma tuğla duvarlı olduğu anlaşılmış olup duvarları sıvalı ve boyalı, zeminleri genellikle kaba beton kaplı, eğimli çatılarının birçoğu ahşap iskelet üzeri kiremit kaplı, bir kısmı çelik konstrüksiyon üzeri saç panel kaplıdır. Atölyelerin ısıtması katı yakıtlı soba ile sağlanmaktadır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumdadır.

Kıymeti : 5.779.222,30 TL

KDV Oranı : %20 ***TAŞINMAZIN 1/5 HİSSESİ SATILACAKTIR***

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Ayrıntılara satış ilanı ve eklerinde yazmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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