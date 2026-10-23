BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

BURSA

15. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2026/194 Esas

DAVALI: HASAN AKDAĞ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Önlem Nafakası davasının yapılan yargılamasında;

34*******94 TC Kimlik Numaralı HASAN AKDAĞ'ın adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden önlem nafakası talebi ile açılan davada, dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiyenin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup davalı HASAN AKDAĞ'ın HMK 122.md.gereğince, tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, HMK 128.md.uyarınca süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde,davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşmaya gelerek davayı takip etmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,duruşmaya gelmeyip,kendinizi vekille temsil ettirmediğiniz takdirde,yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği,yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,dosyadaki mevcut delil-belgelere göre yokluğunuzda karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Duruşma günü 18/12/2026 günü saat 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, gelecek celseden sonra tahkikat duruşmasına geçileceği ve bu hususta yeniden tebligat yapılmayacağı hususu tebliğinin ilanen tebliğ yolu ile yapılmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN02576863