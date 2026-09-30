BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

BURSA

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/882

Herkesin Girebileceği Bir yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Marwan ve Hasnaa oğlu, 11.01.1997 Suriye doğumlu sanık MUHAMMED ABU ZEYD ; Mahkememizin 2024/882 E. Sayılı dava dosyasının yapılan yargılamasında sanık olarak sorgu ve savunmanızın tespit edilemediği bu amaçla hakkınızda düzenlenen zorla getirme emri ve yakalama emirlerinden sonuç alınamadığı anlaşılmıştır.

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren on beş gün içinde mahkememize müracaat etmediğiniz takdirde hakkınızda CMK 247/2-b maddesi uyarınca kaçak olduğunuza karar verileceği bununla birlikte kaçak olduğunuza karar verilmesi halinde CMK'nun 248. Maddesinde belirtilen ;

1-Türkiye'de bulunan mallarınıza , hak ve alacaklarınıza el konulabileceği, gerektiğinde el konulan mal, hak ve alacaklarınızın iradesi için kayyım atanabileceği,

2-CMK 'nun 248/5 maddesi uyarınca CMK'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca yokluğunuzda Hüküm kurulabileceği ve tutuklama kararı verilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Keyfiyet ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02559091