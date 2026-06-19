BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

BURSA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Dosya No:2024/45685 Soruşturma



SAYIN EROL CANPOLAT (TC:3*****6), HÜSEYİN Oğlu BADEGÜL'den olma, 12/11/1984 Konya doğumlu

Hakkınızda 20/04/2024 tarihli uyuşturucu madde bulundurma/kullanma eylemiyle ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04/06/2024 tarih, 2024/45685 Soruşturma ve 2024/1920 sayılı kararıyla; 5237 sayılı TCK madde 191/2 uyarınca 5 yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, TCK madde 191/3 uyarınca 1 yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına (bu sürenin gerekli görülmesi hâlinde altışar aylık süreler ile iki yıl uzatılabileceğinin ihtarına), TCK madde 191/3-son cümle uyarınca 5 yıllık erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığınızı tespit etmek amacıyla yılda en az iki defa ilgili kuruma sevk edileceğinizin ihtarına, TCK madde 191/4 uyarınca 5 yıllık erteleme süresi içinde yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmeniz, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almanız, kabul etmeniz veya bulundurmanız, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmanız halinde hakkınızda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacağınız kamu davası açılacağının ihtarına, TCK madde 191/7 uyarınca 5 yıllık erteleme süresi zarfında belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmadığınız ve belirtilen yasakları ihlal etmediğiniz takdirde sürenin sonunda hakkınızda kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceğine, bahse konu ihtaratları içeren kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri uyarınca adreslerinizde tebliğ edilemediğinden ve yapılan araştırmalarda da mevcut adresiniz tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddesi uyarınca bu kararın ilanen tebliğine, kanunun 31. Maddesi uyarınca takdiren ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağınıza, bahse konu tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına karşı BURSA SULH CEZA HAKİMLİĞİNE veya BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA dilekçe ile itiraz edebileceğinize karar verilerek tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02492583







