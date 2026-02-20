BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2024/316

Davacı ELE ABO KHARS tarafından Davalı HUSNI FAJAR BACHA aleyhine mahkememize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)), Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle), Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Davanın KABULÜ ile; Suriye uyruklu Yabancı Kimlik No:9*****0, Abdulrauf ve Hele kızı, 01/01/1991 Aleppo doğumlu doğumlu davacı ELE ABO KHARS ile Suriye uyruklu Yabancı Kimlik No:9*****0, Abdulrahman ve Dalal oğlu, 10/01/1983 Aleppo doğumlu davalı HUSNI FAJAR BACHA’nın TMK 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, TMK 162. maddesi uyarınca hayata kast,pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma şartlarının oluşmadığı anlaşılmakla TMK 162. maddesi uyarınca hayata kast,pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma isteminin reddine, TMK 163. maddesi uyarınca suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma şartlarının oluşmadığı anlaşılmakla TMK 163. maddesi uyarınca suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma isteminin reddine, Müşterek çocuklar Abdulazız Bacha, Abdulrahman Bacha, Dalal Bacha, Lamar Bacha, Zeyneddin Bacha’nın velayetinin davacı anneye verilmesine, babası ile her ayın 2. ve 4. haftası Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 17:00'a kadar, dini bayramların 2. günü saat 10:00‘dan 3. günü saat 17:00'a kadar,babalar günü saat 10:00'dan saat 17:00'a kadar, sömestir tatilinin ilk haftası Pazartesi günü saat 10:00'dan ikinci haftası Pazartesi günü saat 17:00'a kadar ve her yıl 1 Temmuz saat 10:00'dan 31 Temmuz saat 17:00’a kadar babaya verilmek suretiyle şahsi ilişki tesisine,4721 sayılı TMK’nun 182. maddesi uyarınca kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi hâlinde, çocukların menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara ihtarına (ihtar edilemedi), Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla müşterek çocuklar Abdulazız Bacha, Abdulrahman Bacha, Dalal Bacha, Lamar Bacha, Zeyneddin Bacha için ayrı ayrı dava tarihinden itibaren aylık 2.500,00TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra her bir müşterek çocuk için ayrı ayrı aylık 2.500,00TL iştirak nafakası olarak devamına, bu nafakanın her yıl en son ödenen nafaka miktarı üzerinden yıllık TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE oranında artırılmak sureti ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla davacı kadın için dava tarihinden itibaren aylık 2.500,00TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştikten sonra aylık 2.500,00TL yoksulluk nafakası olarak devamına, bu nafakanın her yıl en son ödenen nafaka miktarı üzerinden yıllık TÜİK tarafından yayınlanan TÜFE oranında artırılmak sureti ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, TMK 174/1.maddesinde öngörülen şartları oluştuğundan takdiren 150.000,00TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, TMK 174/2.maddesinde öngörülen şartları oluştuğundan takdiren 150.000,00TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, Karar ve ilam harcı 187,80TL ile davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle başlangıçta alınmamış olan 427,60TL başvurma harcı, 427,60TL peşin harç toplamından oluşan 1.043,00TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davacının adli yardımdan yararlanması nedeniyle suçüstü ödeneğinden karşılanan 520,00TL tebligat gideri,420,00TL tanık tebligat gideri,37.962,00TL ilanen tebligat gideri, 4.500,00TL tercüman bilirkişi ücreti gideri toplamından oluşan 40.402,00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 45.000,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Karar kesinleştiğinde iki suretinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair; tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen kararın davalı HUSNI FAJAR BACHA'a ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

