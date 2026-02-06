BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

(KAPATILAN) BURSA

4. ÇOCUK MAHKEMESİ

İLAN

Esas: 2022/267

Karar: 2023/205

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/03/2023 tarihli ilamı ile suça sürüklenen çocuk Caner TAY'ın Türk Ceza Kanununun 142/2-h maddesi gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezası, Türk Ceza Kanununun 151/1. Maddesi gereğince 1.600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kamu davasının müştekisi olan Aydın ve İman oğlu, 1991 Irak doğumlu Ahmad Aydın Rafık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve SSÇ müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT DIŞI İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02395252



