BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C.

BURSA

29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2021/563



KARAR NO : 2025/726

Mahkememizin 04/11/2025 tarih 2021/563 Esas 2025/726 Karar sayılı kararı ile 14692801494 TC kimlik numaralı Hüseyin ve Birgül oğlu 1978 doğumlu Özcan ÖZDEMİR hakkında Mala Zarar Verme suçundan 5237 Sayılı Yasanın 151/1 maddesi uyarınca 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ve sanık hakkında MÜKERİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvuruda bulunabileceğine dair karar verilmiş olup buna ilişkin gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

