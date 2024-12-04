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BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 00:00

T.C.
BURSA
9. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/183 Esas
KARAR NO : 2024/648

Davacı NURCAN KAYADİBİ ile davalı Hakan URAL arasında mahkememizde açılan Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Bursa 9.Aile Mahkemesinin 19/09/2024 tarih ve 2023/183 esas, 2024/648 Karar sayılı gerekçeli kararının, adresi meçhul olan ve tüm aramamalara rağmen kendisine ulaşılamayan Urhan ve Zahide oğlu 28/11/1970 doğumlu, 2*****8 TC Kimlik nolu Davalı HAKAN URAL'a Gerekçeli Karar, ilan yoluyla   tebliğine karar verilmiş olup,
HÜKÜM :
Davanın KABULÜ İLE;
1-Bursa 4. Aile Mahkemesi'nin 2005/858 Esas, 2006/675 Karar sayılı 18/07/2007 kesinleşme tarihli kararı ile davacı kadın lehine belirlenmiş olan aylık 200,00TL(dava tarihi itibariyle 750,00TL) yoksulluk nafakasının  dava tarihinden itibaren aylık 1.800TL  arttırılarak aylık 2.000,00TL'ye yükseltilmesine, yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
2-Davacı tarafın adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle alınması gereken 427,60TL başvuru, 427,60TL peşin harç olmak üzere toplam 855,20TL harç miktarı ile 897,00TL (tebligat, müzekkere, posta, kep ücreti) gideri olmak üzere toplam 1.752,20TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
Davalı Hakan URAL'ın  yokluğunda verilen karara karşı mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine vereceği dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02/12/2024 ( İlanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır)

 

#ilangovtr Basın no ILN02133944