BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ

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BURSA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/1042 Esas

KARAR NO : 2024/2479

Davacı BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından davalılar Çiğdem Çavdar ve arkadaşları aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda verilen ilam ile;

HÜKÜM :

1-Taraf vekillerinin istinaf başvurularının HMK'nın m.353/1.b-1 gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının istinafı reddedildiğinden; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL'nin davalı Bursa Büyükşehir Beledeyi Başkanlığından tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davalı Necla Denizligil ' in istinaf istinafı reddedildiğinden; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL'nin davalı Necla Denizligil' den tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davalı Fertur Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi vekiliistinaf istinafı reddedildiğinden; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL'nin davalı Fertur Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.' den tahsili ile hazineye irad kaydına,

5-Davalı Mubarak D M Jaroub vekili istinafı istinafı reddedildiğinden; Peşin alınan 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcının hazineye irad kaydına,

6-Davalı Khaled Musa Mohamed Hıbana vekili istinaf istinafı reddedildiğinden; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 157,75 TL'nin davalı Khaled Musa Mohamed Hıbana' dan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7-Davalılar Aynur Yazıcı ve Feridun Bolkan vekili istinafı reddolunduğundan; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL'nin davalı Aynur Yazıcı ve Feridun Bolkan' dan tahsili ile hazineye irad kaydına

8-Davalılar Çiğdem Çavdar, Mustafa Çirçi vekili istinafı reddolunduğundan; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan (179,90*2) 359,80 TL harcın mahsubu ile bakiye 67,80 TL'nin davalı Çiğdem Çavdar, Mustafa Çirçi' den tahsili ile hazineye irad kaydına,

9-DavalıMurat Kamil İğrek ' in istinaf istinafı reddedildiğinden; alınması gereken 427,60 TL istinaf karar ve ilam harcından peşin alınan 179,90TL harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL'nin davalı Murat Kamil İğrek' den tahsili ile hazineye irad kaydına,

10-İstinaf yargılamasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

11-İstinaf başvurusu nedeniyle taraflar tarafından yapılan giderlerin üzerinde bırakılmasına, harcanmayan istinaf avansının ilk derece mahkemesince ilgilisine iadesine,

12-HMK'nın 302. maddesi gereğince kesinleşme kaydı ve kararın yerine getirilmesi işlemlerinin ilk derece mahkemesince yerine getirilmesine,

Mahkememizce verilen karar ilamı davacı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından 19/12/2024 tarihinde temyiz edilmiş edilmiştir.

Davalılar Ashraf Moh A Elkhoja, Alswoaıegh Mubarak Saad S ve Wafaa Saj Alsalem'e karar ilamının ve temyiz dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz edebilecekleri ve cevap verebilecekleri hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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