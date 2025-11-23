BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/348 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI

İLAN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Bursa ili Yıldırım İlçesi, Yenimahalle Mahallesinde bulunan, 743 ada, 3 parsel sayılı 91,75 m² yüzölçümlü taşınmazın hissedarları BurhanoğluRıfatveSüleymanoğluOsmanEf ile ilgili TMK 588 maddesi gereğince; taşınmazın paydaşları veya mirasçılarının TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmadıkları takdirde ve taşınmazın paydaşları veya mirasçıları tespit edilemediğinde Burhanoğlu RıfatveSüleymanoğluOsmanEf.'ın gaipliğine karar verileceği, taşınmaz ile ilgili olarak BurhanoğluRıfatveSüleymanoğluOsmanEf.'e kayyum olarak atanan Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kayyımlık görevinin sonlandırılmasına karar verileceği, BurhanoğluRıfatveSüleymanoğluOsmanEf.'ın mirasının Maliye Hazinesine intikaline karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

