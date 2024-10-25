T.C.

BURSA

9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/448 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN

Davacı , EVRİM ERGEN ile Davalı, MURAT ERGEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;



Davalı 17452704516 T.C Kimlik Numaralı Murat ERGEN'in adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, özetle; davacı tarafça davalının kusurlu davranışları nedeniyle aralarında ilgi, sevgi ve saygı kalmadığı, evlilik birliğinin çekilmez bir hale geldiği, davalının küfür, hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldığı, davalının kendisine ve müşterek çocuklara ilgisiz olduğu, cemaatlere üye olduğu, istekleri dışında çocuklarını kapanmaya zorladığı, kazancının bir kısmını cemaatlere bağışladığı, davalı ile beş aydır ayrı yaşadıkları sebeplerine dayalı evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma müşterek çocukların velayetlerinin tarafına verilmesi, her bir çocuk için ayrı ayrı 10.000'er TL tedbir/iştirak nafakası bağlanması, lehine 1.000.000 TL maddi, 1.000.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi talebi ile açılan davada, işbu bu ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağı ve o tarihten 2 hafta içinde HMK 122,126,129 md.leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tanık bildirilmesi halinde her bir tanık için ayrı posta gideri, tanıklık ücreti ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunabileceğiniz ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02110810