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T.C.

BURSA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2024/393 Esas

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( Ali oğlu Mustafa Kayyımı)

Dava konusu Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Emirsultan Mahallesinde bulunan 274 ada, 2 parsel no.lu 137,54 m² yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Ali oğlu Mustafa'ya Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek TMK'nun 588 maddesi gereğince gaipliğine, mirasının devlete intikaline, Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olmakla,

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz hissedarlarından Ali oğlu Mustafa hakkında bilgisi olanların veya taşınmazda hakkında hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 25/09/2025 günü saat 09:35'de yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02252429