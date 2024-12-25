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T.C. BURSA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2024/396 Esas

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Bursa Defterdarı (Süleyman kızı Fatma)

Dava konusu Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Emirsultan mahallesi, 253 ada, 8 parsel sayılı 1.259,76 m2 yüzölçümlü taşınmazda davalı Süleyman kızı Fatma'ya Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek TMK'nun 588 maddesi gereğince gaipliğine, mirasının devlete intikaline, Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olmakla,

Davalı Süleyman kızı Fatma hakkında bilgisi olanların veya taşınmazda hakkında hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 17/04/2025 günü saat 10.15'de yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur

#ilangovtr Basın no ILN02146029