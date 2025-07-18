BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BURSA

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

08.07.2025

Sayı : 2023/1275 Esas

Konu : Davalı

Süleyman Işık Hk. Davalı SÜLEYMAN IŞIK'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 18/11/2025 günü saat 10:50'de yapılacaktır.

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Vişnelik Mahallesi, 13098 Ada 4 parsel 2 nolu bağımsız bölüm, Eskişehir İli ,Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 24691 Ada 8 parsel Bahçeli Kargir Ev ve Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, Eski Bağlar Mevkii, 1863 Ada 2 Parselde 2 Nolu bağımsız bölüm olan taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinin talep ve dava edildiği, davalı SÜLEYMAN IŞIK' ın duruşma gün ve saatinde (18/11/2025 günü saat 10:50) duruşmada bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği ön inceleme davetiyesi ve duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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