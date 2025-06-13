T.C.

BURSA

6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2025/10 Esas

İLAN

Davacılar , GIZLIKISI1 null, GIZLIKISI2 null ile Davalı , NURGÜL KARTALMIŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

NURGÜL KARTALMIŞ'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacılar vekili dava dilekçesinde; TMK'nun 305. Maddeleri gereğince evlat edinilmek istenen küçüğün anne ve babasının rızası aranmaksızın, davacılarca evlat edinilmesine ve evlat edinilmek istenen küçüğün isminin Deniz olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı NURGÜL KARTALMIŞ iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılır, HMK 122,126,129 md. leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinive tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği, (HMK 136MD. ) hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : NURGÜL KARTALMIŞ - 34678171670 Baruthane Mah. 1.Çetin Sk. No:10 İç Kapı No:1 Yıldırım/ BURSA

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt,Aile sıra no,sırada nüfusa kayıtlı, ZEKİ ve FATİME oğlu/kızı, 10/02/1990 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02241252