T.C. BURSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/177 Esas

01.09.2026

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Davacı , TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, MERYEM ÇARPICI, MUSTAFA YAĞIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davacı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından, davacı bankadan mal kaçırmak amacıyla davalıların kendi aralarında danışıklı olarak yapmış oldukları Bursa ili Osmangazi ilçesi Soğanlı mah. 3469 ada 8 parselde kayıtlı taşınmazın tapu satış işleminin iptali istemli dava açılmış olup, H.M.K.'nun 102'1. M göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. Madde hususları ve HMK 114 madde uyarınca ilk itirazları içerir şekilde cevap dilekçesi ile delillerini bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Maddeye uygun olarak davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu Mehmet ve Ruhiye oğlu, 19/09/1980 doğumlu Mustafa YAĞIZ'a ilanen tebliğ olunur.

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