BURSA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BURSA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/770 Esas

KARAR NO : 2025/276

GEREKÇELİ KARAR İLANI

Davacı BAKİ KARADUMAN tarafından Davalı( Alacaklı) GÜVEN KARABULUT ve Davalı (Borçlu) ABDURRAHMAN HAKAN BAŞARAN aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

"1-Şikayetin REDDİNE, 2-Yasal şartları oluştuğundan İİK 134/5.C.3 Maddesi uyarınca ihalenin feshi istemi reddedilen taşınırlar toplam ihale bedeli olan 1.106.400,00 TL'nin %5'u oranında 55.320,00 TL para cezasının hazine yararına davacıdan tahsiline, 3-Hüküm tarihinde alınması gereken 75.578,18 TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile 75.150,58 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir/irad kaydına, 4-AAÜT' uyarınca 12.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı alacaklıya verilmesine, 5-Davacı tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, 6-Davacı tarafından peşin olarak yatırılan gider avansından yapılacak tebligat giderleri düşüldükten sonra kalanının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,7-Talep halinde kararın taraflara tebliğine , Dair davalı vekilinin yüzüne karşı davacı tarafın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE" karar verilmekle,

Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesinin 26/03/2025 tarih 2024/770 esas 2025/276 karar sayılı gerekçeli kararının Tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02280721