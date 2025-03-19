T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/877 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı İsmet Nedim GÜLEÇ'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 26.06.2025 günü saat 10:40'da yapılacaktır.

Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Ebu İshak Mah.,3974 Ada, 8 Parsel ile Bursa İli, Gemlik İlçesi, Şükriye Köyü, Bozören Mevkii, 122 Ada, 86 Parsel, 114 Ada 131 Parsel, 123 Ada 5 Parsel, 124 Ada 3 Parsel, 122 Ada 87 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada, davalı İsmet oğlu 1970 doğumlu İsmet Nedim GÜLEÇ'in HMK 129. maddesine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazlarını yapılabileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmediği takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02191906