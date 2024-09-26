T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/576 Esas

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Mahkememizde görülmekte olan Bursa ili, Yıldırım İlçesi, Yunusemre Mahallesi, 4517 ada 9 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ilişkin davada yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı BÜLENT HARAN'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 20/02/2025 günü saat 09:30'da yapılacaktır.

Mahkememiz dosyasından verilen 12/09/2024 tarihli ara karar gereğince; taşınmaz maliklerinden BÜLENT HARAN'ın el birliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürmediği veyatebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde paylaşma davası açmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyeninin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği, belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmesi, aksi halde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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