T.C.

BURSA

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/510 Esas

İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi ile Davalı Bursa Defterdarı (Kayyum) arasında Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında; Davaya konu Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Alemdar Mh. 5344 ada, 3 parsel sayılı 1.698,99 m2 yüzölçümlü taşınmazın paydaşlarından Osman oğlu Ahmet ile ilgili TMK 588 maddesi gereğince; taşınmazın paydaşları veya mirasçılarının TMK 33/2 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize başvurmadıkları takdirde ve taşınmazın paydaşları veya mirasçıları tespit edilemediğinde Osman oğlu Ahmet'in gaipliğine karar verileceği, taşınmaz ile ilgili olarak Osman oğlu Ahmet'e kayyum olarak atanan Bursa Defterdarının kayyumluk görevinin sonlandırılmasına karar verileceği, Osman oğlu Ahmet'in mirasının Maliye Hazinesine intikaline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02557754