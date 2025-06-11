BURSA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

T.C. BURSA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/511 Esas

DAVALI : ALİ AĞCAKAYA İhsaniye Mahallesi, İrfaniye Sokak Doğa Park Evleri 1 B Blok No:18 Nilüfer/ BURSA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İrade Fesadına Dayalı Yanılma (TBK M.30)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen davalı Ali Ağcakaya'ya 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29/1.maddesi gereğince; duruşma günü olan 02/10/2025 günü saat 10:50'deki duruşmanın ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz ve bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz ve vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam edeceği ve karara bağlanacağı hususu ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02240207