T.C.

BURSA

14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/396 Esas

GAİPLİK İLANI

(4721 SayılıTMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince) Davaya konu olan "Bursa ili, Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 6454 parsel sayılı" taşınmaza ilişkin olarak Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada Mahkememizce verilen ara karar gereğince; 6454 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Recep Kızı Emine'nin açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adresine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından dolayı sözü edilen Recep Kızı Emine'ye ilişkin olmak üzere; 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince; sözü edilen şahsın gaipliğine, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin sona erdirilmesine, Recep Kızı Emine adına Vakıflar Bankası Erikli Şubesindeki 001580180275574 58 no.lu vadeli hesabında bulunan mevcut paraların Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 numaralı hesabına aktarılmasına dair karar verilebileceğinden dolayı sözü edilen Recep Kızı Emine hakkında bilgisi olanların; 6 (altı) aylık süre içerisinde, Mahkememiz 2024/396 Esas sayılı dosyasına yönelik olmak üzere, Mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususları İLAN ve TEBLİĞ olunur.

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