BURSA 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

İLAN METNİ

T.C.

BURSA

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2023/494

Karar No: 2024/262

Mahkememizin 02/05/2024 tarih ve 2023/494 Esas, 2024/262 karar sayılı gerekçeli kararı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suretiyle Dolandırıcılık suçundan Halis ve Ayşe Kızı 01/01/2003 doğumlu Sedanur KARADAĞ hakkında, mahkememize açılan kamu davasında sanık sıfatında bulunmaktadır. Sanığın yokluğunda verilen karar sanığın beyan adresine tebliğ edilmesine rağmen tebligat iade dönmüştür. Sanığın dosyada belirtilen cep telefonuna adres bilgisi için sms gönderilmiştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen adresin meçhul kalması sebebiyle tebliğ edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gerekçeli kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ile peşi sıra başlayacak 2 haftalık süre içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

