BURSA 10. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. BURSA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/253 Esas

DAVACI : BETİL TOMU - Dedemswartweg 996 2545 BD Den Haag/Hollanda

DAVALI : GÖKHAN TOMU -Kartal Tepe Mah. 1. Malazgirt Cad. No: 10 İç Kapı No:4Küçükçekmece/ İSTANBUL

Davacı Betil Tomu tarafından aleyhinize açılan Rechtbank Den Haag Team Familie Mahkemesinin 08/01/2024 tarihli C/09/658207 / FA RK 23-9042 sayılı boşanma ilamının Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı Gökhan TOMU'ya, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra kendisine tebligatın yapılmış sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize sunulmak üzere cevap dilekçesi sunabileceği, davalının 20/02/2025 günü saat 10:50'daki duruşmada bizzat mahkemede hazır bulunması, gelmemesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamaya devam edileceği, tahkikata geçileceği ve bunun için ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ilan yapılmayacağı, tahkikatın tamamlanacağı ve karar verileceği, gerekçeli kararın ilan edileceği, tebliğ ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu tutanak hep birlikte imza altına alınmıştır.

#ilangovtr Basın no ILN02162989