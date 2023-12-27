BURHANİYE BELEDİYESİ BUR-BEL TURİZM A.Ş

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

İDARENİN

Adresi: Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş.

Mahkeme Mah. Belediye Hizmet Binası 3.kat. Burhaniye/BALIKESİR

TELEFON/FAKS: 0.266.422 1001 – 0536 769 0665 E-POSTA: burbeltesisleri@gmail.com

İHALENİN KONUSU: Arsa Satış İhalesi. İHALENİN

YAPILACAĞI YER: Burhaniye Belediyesi Toplantı Salonu. TARİHİ VE SAATİ: 09 OCAK 2024 SALI günü saat 11.00’da yapılacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İLÇE MAHALLE- ADA PARSEL ARSA M2 İmar Durum Muhammen

Bedeli.

% 3 Geçici Teminat (TL) BURHANİYE PELİTKÖY 823 ADA 30 PARSEL 323,30-M2 ARSA 3.346,155.-TL 100.384,65.-TL BURHANİYE PELİTKÖY 823 ADA 31 PARSEL 226,70-M2 ARSA 2.346,345.-TL 70.390,35.-TL

Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. ye ait 2 (İKİ) adet arsa vasfındaki taşınmazımızı Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. Yönetim Kurulunun 2023/0038 sayılı kararı doğrultusunda, belirtilen adreste 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile SATIŞ İHALESİ yapılacaktır. Ayrıca Arsa satış fiyatlarına + % 10 K.D.V vergisi ilave edilecektir. İhale; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 09 OCAK 2024 SALI günü saat 11.00’da başlayacak olup, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 09 OCAK 2024 SALI 10.30’a kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. ye başvurmaları gerekmektedir. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır. 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

a) İhaleye katılım için dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. HALKBANK BURHANİYE ŞUBESİ

TR47 0001 2009 2460 0045 0000 17 - (Nakit, Banka Teminat Mektubu)

e) Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için;

İhaleye katılım için dilekçe, Tebligat için adres beyanı, Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu na dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname, Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. HALKBANK BURHANİYE ŞUBESİ

TR47 0001 2009 2460 0045 0000 17 - (Nakit, Banka Teminat Mektubu)

İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi.

İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Bur. Bel Turizm A.Ş. de ücretsiz olarak görülebilir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN01958483