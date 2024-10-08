BURHANÄ°YE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

T.C.

BALIKESÄ°R Ä°LÄ°

BURHANÄ°YE BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

ARSA SATIÅžI Ä°HALE Ä°LANI

1 - Ä°darenin

a) Adresi : Burhaniye Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mahkeme Mahallesi HÃ¼rriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESÄ°R

b) Telefon/Faks :Â 0 266-4126450 / 0266- 4221006

c) E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2 - Ä°halenin Konusu : Arsa SatÄ±ÅŸ Ä°halesi

3 - Ä°halenin

a) YapÄ±lacaÄŸÄ± yer : Burhaniye Belediyesi EncÃ¼men ToplantÄ± Salonu

b) Tarihi ve saati :10.2024 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 10:00â€™da yapÄ±lacaktÄ±r.

Ä°HALE SURETÄ° Ä°LE SATIÅžI YAPILACAK TAÅžINMAZ BÄ°LGÄ°LERÄ°

Â Ä°li Â Ä°lÃ§e Â Mahalle Â Ada/ Parsel Arsa YÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼ ( mÂ² ) Â Ä°mar durumu Â Muhammen Bedeli (TL) Â % 3 GeÃ§ici Teminat (TL) Â BalÄ±kesir Â Burhaniye Â PelitkÃ¶y Â 745 / 7 Â Â Â Â 2.531,58 3 KatlÄ± Otel AlanÄ± LejantlÄ± Â 67.000.000,00 Â 2.010.000,00

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ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â 4- MÃ¼lkiyeti Burhaniye Belediyesine ait BalÄ±kesir Ä°li, Burhaniye Ä°lÃ§esi PelitkÃ¶y mahallesinde bulunan ve yukarÄ±daki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geÃ§ici teminat tutarÄ± Â belirtilen 1 adet Â arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmaz, Burhaniye Belediye Meclisinin 05.09.2024 tarihÂ 2024/1775 sayÄ±lÄ± kararÄ±na istinaden ve Burhaniye Belediye EncÃ¼meninin 01.10.2024 tarih ve 2024/1775 sayÄ±lÄ± kararÄ± doÄŸrultusunda, 2886 SayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 35/a maddesi Ã§erÃ§evesinde ÅŸartname esaslarÄ± dÃ¢hilinde KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ arttÄ±rma sureti ile satÄ±ÅŸ ihalesi yapÄ±lacaktÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â 5- Ä°halesi; Burhaniye Belediyesi EncÃ¼men ToplantÄ± Salonunda 22.10.2024 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 10.00â€™da Â Belediye EncÃ¼meni huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â 6- Ä°haleye katÄ±lacak olan Ä°stekliler, istenilen belgeleri iÃ§eren dosyalarÄ±nÄ± en geÃ§ ihale tarihi olan 22.10.2024 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 09.30â€™a kadar Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim etmeleri gerekmektedir. AyrÄ±ca, ihale saatine kadar komisyona ulaÅŸmak kaydÄ±yla iadeli taahhÃ¼tlÃ¼ posta vasÄ±tasÄ±yla gÃ¶nderebilirler. Â

Â Â Â Â Â Â Â 7- Ä°lan ve ÅŸartnamede hÃ¼kÃ¼m bulunmayan hususlar iÃ§in 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunu hÃ¼kÃ¼mleri aynen uygulanÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â 8- 2886 Devlet Ä°hale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kiÅŸiler ihaleye katÄ±lamaz.

Â Â Â Â Â Â Â 9-Â Ä°haleye katÄ±lmak isteyen isteklilerden aÅŸaÄŸÄ±daki belgeler istenilecektir.

Â Â Â Â Â Â Â Â 9.1.GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in Ä°kametgÃ¢h Belgesi,

9.2.TÃ¼zel KiÅŸi olmasÄ± halinde, mevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret

ve/veya Sanayi OdasÄ±ndan 2024 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ, TÃ¼zel KiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belge,

Â Â Â Â Â Â Â9.3.Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶sterir imza beyannamesi veya imza sirkÃ¼leri (aslÄ±, noter tasdikli sureti veya aslÄ± idarece gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ sureti)

a) GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nÃ¼fus cÃ¼zdan fotokopisi,

b) TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, ilgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ± ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin yÃ¶netimindeki gÃ¶revlerini belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarÄ± tevsik eden belgeler ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼leri

Â Â Â Â Â Â Â 9.4.Ä°stekliler adÄ±na vekaleten ihaleye katÄ±lÄ±m halinde, vekil adÄ±na dÃ¼zenlemiÅŸ, ihaleye katÄ±lmaya iliÅŸkin noter onaylÄ± vekaletname ile vekilin noter onaylÄ± imza beyannamesi

Â Â Â Â Â Â Â 9.5. Burhaniye Belediyesiâ€™ne borcu bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dair Mali Hizmetler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan imzalanan borcu yoktur belgesi.

Â Â Â Â Â Â Â 9.6. Muhammen bedelin %3â€™Ã¼ tutarÄ±nda geÃ§ici teminat bedelinin Ã¶dendiÄŸine dair belge,

Â Â Â Â Â Â Â9.7.Ä°hale konusu arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazÄ±n yerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair istekliler tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸ yer gÃ¶rme belgesi,

Â Â Â Â Â Â Â 9.8. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ortaklarca imzalanmÄ±ÅŸ ortaklÄ±k beyannamesi,

Â Â Â Â Â Â Â 9.9. Ä°steklilerin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, her bir ortak tarafÄ±ndan istenilen belgelerin ayrÄ± ayrÄ± verilmesi zorunludur.

Â Â Â Â Â Â Â 9.10. Ä°steklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya VakÄ±f olmasÄ± halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alÄ±nmÄ±ÅŸ halen faaliyette olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir belge, gayrimenkul satÄ±n almaya yetkili olduÄŸu hakkÄ±nda Genel Kurul KararÄ±nÄ± gÃ¶sterir belge, temsile yetkili kiÅŸilerin Noter takdikli imza sirkÃ¼leri ve yetki belgeleri sunmalarÄ± gerekmektedir.

Â Â Â Â Â Â Â 9.11. 2886 SayÄ±lÄ± D.Ä°.K.â€™nun 37. Maddesi gereÄŸince hazÄ±rlanacak teklif mektubunu iÃ§erir iÃ§ zarf

Â Â Â Â Â Â Â 9.12. YabancÄ± istekliler iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de gayrimenkul edinebilmesine iliÅŸkin Kanuni ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak ve TÃ¼rkiyeâ€™de tebligat iÃ§in adres beyanÄ±.

Â Â Â Â Â Â Â 10- Ä°hale ve satÄ±ÅŸtan doÄŸan veya doÄŸacak her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim, harÃ§ ve tapu harÃ§larÄ±, alÄ±m satÄ±m giderleri ile bilimum tÃ¼m giderler ihale Ã¼zerinde kalan istekli tarafÄ±ndan Ã¶denecektir. Â Â Â Â Â Â Â

Â Â Â Â Â Â Â 11- Ä°hale iÃ§in verilecek teklif mektubunda belirtilen meblaÄŸ, rakam ve yazÄ± ile okunaklÄ± bir ÅŸekilde (silinti, kazÄ±ntÄ± olmayacak ÅŸekilde) yazÄ±lacaktÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â12- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak olan meskenler 3065 SayÄ±lÄ± Kanunun 17/4-r maddesi gereÄŸi KDVâ€™den istisnadÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â13- SatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak olan arsa vasÄ±flÄ± taÅŸÄ±nmazÄ±n ihale bedelinin tamamÄ± peÅŸin olarak Ã¶denecektir.

Â Â Â Â Â Â Â 14- Ä°ÅŸbu ihale ilanÄ± genel bilgi niteliÄŸinde olup,Â Ä°hale Åžartnamesi hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacaktÄ±r.

Â Â Â Â Â Â Â 15- Ä°hale ÅŸartnamesi Burhaniye Belediyesi Emlak Ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir.

Â Â Â Â Â ÂÂ Ä°LAN OLUNUR.

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