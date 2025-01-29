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T.C. BURHANİYE AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/352 E

DAVALI: Melina TELLİ

Davacı Sevinç GENÇ tarafından davalı MELİNA TELLİ aleyhine açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasının yapılan yargılamasında; Makine mühendisi Hasan Ali Tüzün'ün 28/11/2022 tarihinde sunduğu bilirkişi raporunda 10 Z 1612 Plakalı aracın Keşif tarihine itibariyle ortalama 2.el satış bedelinin 420.000,00 TL, Murisin vefat tarihi olan 12/01/2021 tarihine göre 150.000,00 TL olduğuna 180.000,00 TL olduğu kanaatine varıldığı şeklinde rapor sunmuştur. Makine mühendisi Hasan Ali Tüzün'ün 29/01/2023 tarihinde sunduğu bilirkişi raporunda, Rayiç değer tespiti aracın keşif tarihine göre kasko değeri vekazasız durumu itibariyle ortalama 2.el satış bedelinin 420.000,00 TL olabileceği, bu esaslar kapsamında yapmış olduğum incelemede Araç ın keşif tarihinde piyasa değerinin 420.000,00 TL. Olup kanaatimde bir değişiklik yoktur şeklinde rapor sunulmuştur. Hesap bilirkişisi Nezaket Altun'un 11/08/2023 tarihinde sunduğu bilirkişi raporunda 10 Z 1612 plakalı araç bakımından davacının, davalıdan 157.500,00 TL katılma alacağı olacağı, Bankadaki para bakımından davacının, davalıdan 1.738.328,88 TL katılma alacağı olduğu belirtildiği, Hesap bilirkişisi Nezaket Altun'un 12/12/2023 tarihinde sunduğu Ek bilirkişi raporunda, 10 Z 1612 plakalı araç bakımından davacının, davalıdan 157.500,00 TL katılma alacağı olacağı, Bankadaki para bakımından davacının, davalıdan 1.117.687,85 TL katılma alacağı olacağı şeklinde rapor sunmuştur. Davacı vekilinin 18/01/2024 tarihli ıslah dilekçesinde, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla dava dilekçelerindeki talep olunan katılma rejiminden kaynaklanan alacaklarının 5.000,00 TL dava değeri ile açılan dava değerlerinin 1.270.187,85 TL arttırılarak 1.275.187,85 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte murisin terekesine borç olarak kaydına ve davalının miras payı oranında davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkememizce 25/12/2024 tarihinde yapılan duruşmada ilanen tebliğ işlemi yapılmasına karar verildiğinden, bir sonraki celse (02/04/2025 günü saat 09:05), sözlü yargılama ve hüküm aşamasına geçileceği, yukarıda belirtilen bilirkişi raporları, ıslah dilekçesiduruşma zabıtları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği ile işbu ilanın yapıldığı tarih itibarıyla (15) gün davalıya ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02164155