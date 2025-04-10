BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/111 Esas

KARAR NO : 2025/2

DAVALI : İSA MUAMMER İNALÇUK - TC: 228****344

Mahkememizde Davacı Ayhan SICAK tarafından Davalılar Ahmet İNALÇUK ve diğerleri aleyhine açılan Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Açık adresinizin tespit edilememesi ve MERNİS adresinizin de olmaması nedeniyle mahkememizce verilen 06/01/2025 tarihli gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz tarafından verilen 06/01/2025 tarih, 2021/111 Esas, 2025/2 sayılı kararı ile aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1- Davanın kabulüne,

2- Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Taylıeli mahallesi, 161 ada 7 parsel sayılı taşınmazda Ahmet İnalçuk adına kayıtlı 11/1200 hissenin tapu kaydının iptali ile davacı Ayhan Sıcak adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3- Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Taylıeli mahallesi, 162 ada 12 parsel sayılı taşınmazda Ahmet İnalçuk adına kayıtlı 1103/22712 hissenin tapu kaydının iptali ile davacı Ayhan Sıcak adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

4- Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 4.172,75 TL harçtan daha önceden ödenen toplam 1.043,33 TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 3.129,42 TL harcın mirasçılardan alınarak hazineye irad kaydına,

5- Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden A.A.Ü.T göre hesaplanan 30.000,00 TL vekalet ücretinin mirasçılardan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacı tarafından yapılan; 59,30 TL başvuru harcı, 512,33 TL Peşin Harcı, 531,00 TL tamamlama harcı, ve47.483,70 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 48.586,33 TL'nin mirasçılardan alınarak davacıya verilmesine,

7- Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana iadesine,

8- Hüküm özetinin ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

9- Dava konusu taşınmazlar üzerindeki ihtiyati tedbir şerhinin hüküm kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleşiğinden tedbir şerhinin kaldırılması için ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek kaydıyla mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın mahkememiz Hakimi tarafından onaylanması sureti ile istinaf kanun yoluna gidilebileceği, yasal süre içinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararımızın kesinleşeceği, yasal sürede istinaf kanun yoluna gidilmesi halinde dosyanın ilgili Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne istinaf konusunda karar verilmek üzere gönderileceği hususu Davalı İsa Muammer İnalçuk'a TK m. 31 gereğince, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02203265