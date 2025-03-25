BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/97 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VEKİLİ : AV. GÜLER AĞBAHT TÜRAN

DAVALI : (KAYYIM) KADİR KANDEMİR Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Olarak Görev Yapar. Merkez/ BALIKESİR

Davacı tarafından mahkememizce açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasına ilişkin tensip ara kararı gereğince;

Ali Mısırlı hakkında ya da mirasçıları hakkında ve Balıkesir ili Gömeç ilçesi Ovalıdere mevkii (eski 1267) yeni 296 ada 65 parsel sayılı taşınmazın maliki ve kim tarafından kullanıldığına ilişkin bilgi sahibi olanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, İLANEN DUYURULUR.

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