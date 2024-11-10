İLAN

T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/44 Esas

DAVALI : YUSUF AKAGÜNDÜZ - TC: 26737041550Mahkeme Mah. Eczacı Rasim Bulvarı Bina No: 1 Daire No: 35 Merkez/Burhaniye/Balıkesir/Türkiye Burhaniye/ BALIKESİR

Davacı VEYSEL YÜKSEL vekili tarafından diğer davalılar Gülşen Yavaş Sertoğlu, Hatice Atlı, Refiyle Uysal, Süleyman Yavaş ile sizin aleyhinize açılan Tapu İptal ve Tescil davasına ait dava dilekçesinde özetle; Davalıların Burhaniye 1. Noterliği'nin 04/05/2017 gün 2652 yevmiye no'lu Düzenleme Şekilinde Taşınmaz Satış Vaadi veArsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile Balıkesir İli, Gömeç İlçesi, Ovalıdere Mevki, 1292 parsel ve 1330 parselde bulunan taşınmazda inşaat yapma konusunda anlaştıklarını, müvekkili ve müteahit Yusuf Akagündüz ile 14/09/2017 tarihinde adi yazılı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile yükleniciyle arsa sahipleri arasında yapılan sözleşmeye istinaden yükleniciye düşen 11 adet dairenin 2+1 olan 8 dairesinden 2. Kat 16 no'lu 2+1 dairenin satış ve devri konusunda Satış Vaadi Sözleşmesi yaptıklarını ve satış bedelini günün raiçlerine uygun 161.000 TL karşılığında anlaştıklarını, binanın oturulabilir durumda olduğunu, ayrıca müvekkil Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklı tüm edimlerini yerine getirdiğini, müvekkili Veysel Yüksel ile müteahhit Yusuf Akagündüz arasında imzalanan 14/09/2017 tarihli Taşınmazın Satış Vaadi Sözleşmesi haricen yapıldığı için Noter'de yüklenici ile arsa sahipleri arasında akdedilen Burhaniye 1. Noterliği'nin 04/05/2017 gün 2652 yevmiye no'lu Düzenleme Şekilinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği davalı Yusuf Akagündüz'ün sahip olduğu devir ve tescil etme hakkı bir şahsi hak olduğundan müvekkilinin alacağın temliki yolu ile bu şahsi hakkı devraldığını, alacağın temliki sözleşmesi resmi şekle tabi tutulmadığından devir ve tescil hakkı şahsi bir hak olduğundan bu hakkın devri de 14/09/2017 tarihli sözleşme ile müvekkile devredildiğini, tapuda mülkiyetin halen kat karşılığı satış vaadi sözleşmesinde resmi şekilde yüklenici ile anlaşan arsa sahiplerine ait olarak kayıtlı olduğunu, Davanın kabulü için aranan tüm ön şartların bu uyuşmazlıkta mevcut olduğunu, müvekkilinin tapu devri için belirlenen 13/09/2018 tarihinde devrin yapılmaması ve yüklenicinin adresinin belli olmaması ve aralarında belirlenen temerrüt şartı gerçekleşmesi nedeniyle iş bu davanın açmasının zorunlu hale geldiğini, Balıkesir İli, Gömeç İlçesi, Ovalıdere Mevki, Kemalpaşa Mahallesi, 322 ada, 17 parselde bulunan 16 no'lu bağımsız bölümün davalılar Gülcan Yavaş Sertoğlu, Hatice Atlı, Refiye Uysal ve Süleyman Yavaş adına olan tapusunun iptali ile müvekkili adına bütün takyidatlardan ari olarak tesciline bu talep kabul görmediği takdirde dava konusu taşınmazın keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu belirlenecek değerine ilişkin fazlaya dair talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla şimdilik 161.000 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkile ödenmesine, taşınmazın 3.kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için tapu kaydına ihtiyatited bir konulmasına, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesi talebine ilişkin iş bu dava dilekçesi belirtilen adresinize tebliğe gönderilmiş olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde HMK.129. maddeki bütün unsurları içeren ve iddialara karşı savunmalarını ve savunmalarınızın dayanağı olan bütün vakıaları, hangi delillerle ispat edileceğini, dayanılan hukuki sebepleri ve ayrıca ilk itirazları içeren cevap dilekçenizi karşı tarafa tebliğ masraflarıyla birlikte mahkeme kalemine vermeniz, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ve mahkememizce ilan süresi sonunda ön inceleme duruşma günü verileceği ile birlikte dava dilekçesinin tarafınıza tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.(HMK.122,126,127,128,129,ve131.md)

#ilangovtr Basın no ILN02119381