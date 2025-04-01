BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/13 Esas

KARAR NO : 2024/322

Davacı Pırlanta Yapı İnşaat Malzemeleri Turizm Gıda Tekstil Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından davalılar Mertaş Taşımacılık Taah.ve İnşaat Malz San Tic. Ltd. Şti , Cihan Çarboğa ve Mehmet Çarboğa aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; mahkememizden verilen 04/07/2024 tarih 2020/13 Esas 2024/322 Karar sayılı davacının davasının reddine dair gerekçeli karara karşı davacı Pırlanta Yapı İnşaat Malzemeleri Turizm Gıda Tekstil Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf dilekçesinin davalılardan Süleyman ve Gevi oğlu, 1998 doğumlu, 104*****296 TC Kimlik numaralı Cihan Çarboğa'nın adresi meçhul sayıldığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı tarafın istinaf dilekçesinde; borçluların aciz halinde olduğu, aciz vesikasının eski ya da yeni tarihli olmasının başka bir deyişle davadan önce yada sonra alınmış olmasının, bu şartın gerçekleşmesi açısından önemli olmadığı, ayrıca kabule göre de davalı vekili yararına nisbi vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek mahkeme kararının kaldırılması, davanın kabulüne karar verilmesinin talep edildiği, istinaf başvuru dilekçesine karşı ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve iki haftalık süre içinde cevap verebileceğiniz hususu CİHAN ÇARBOĞA'ya tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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