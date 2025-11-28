BURDUR SULH HUKUK MAHKEMESİ

BURDUR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/692 Esas

KARAR NO : 2025/821

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

"1-Muris Faden MENGİ tarafından 18/10/2019 tarihli el yazılı şeklinde düzenlenen vasiyetnamenin duruşmada hazır bulunan tüm mirasçılar ve lehine vasiyet edilen huzurunda AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-İtirazı olan mirasçıların dava açmakta muhtariyetine,

3-Vasiyetnamenin onaylı örneği mirasçılara tebliğ edildiğinden ve mirasçılar huzurunda okunduğundan esasın bu şekilde kapatılmasına,

4-Davanın mahiyeti gereği harç alınmasına yer olmadığına,

5-Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, mirasçı Nurcan Şen'in yüzüne karşı diğer mirasçıların yokluğunda 6100 sayılı HMK.nun 387. Md. gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu kabil olmak üzere" karar verilerek tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.

