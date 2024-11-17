T.C.

BURDUR

KADASTRO MAHKEMESİ

13/11/2024

İLAN

T.C. BURDUR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2015/36 Esas

DAVACILAR: Abdurrahman Kaya, Yadigar Türkoğlu vd.

DAVALILAR: Vahide Şimşir, Veysel Koru, Sabri Çatay, Yadigar Türkoğlu vd.

DAVA TARİHİ: 05/04/1947

Sn. Bekir Doğan (T.C 277*****698)

Davacı/Davalı murisiniz Yadigar Türkoğlu ile diğer davalılar arasında görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında; Murisiniz Yadigar Türkoğlu'nun yargılama sürecinde vefat etmiş ve mirasçılarının dosyaya eklenmesi ile dava dilekçesi ekli bir şekilde duruşma gün ve saatinin ilgili mirasçılara tebliğine karar verilmiş olup, tarafınıza her ne kadar tebligat evrakı çıkarılmış ise de mernis adresinizin boş olması ve kolluk araştırması marifetiyle tebligata yarar açık adresinizin tespit edilememiş olması nedeniyle duruşma gün ve saatinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla; yukarıdaki esas sayılı davanın duruşması Burdur Adliyesi Kadastro Mahkemesi Duruşma Salonunda, 29/01/2025 tarihinde vesaat 09:30'da yapılacak olup duruşma salonunda geçerli bir özrünüz olmadan hazır bulunmadığınız takdirde veyahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde 6100 sayılı HMK'nın 147. Maddesi gereğince duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda karar verilebileceğihususları 7201 sayılı Yasanın 31/1. maddesi gereğince işbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıİLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/11/2024

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