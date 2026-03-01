BURDUR AİLE MAHKEMESİ

T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/527 Esas

KARAR NO : 2023/420

Davalı : GWENDOLYNE GRUTER

Davalı GWENDOLYNE GRUTER aleyhine mahkememizde açılan Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının KABULÜ ile,

Burdur İli Merkez Düğer cilt 54, hane 71, bsn 5'de nüfusa kayıtlı Hayrettin ve Sevim kızı 06.06.1965 doğumlu ve 36298055200 T.C. Kimlik no'lu Mustafa Yaş ile Hollanda Uyruklu Gwendolyene Gruter'in BOŞANMALARINA dair Utrecht Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17.02.1990 tarih ve 3942/89N sayılı kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

Tanıma ve tenfiz hükmünün Yabancı Mahkemece verilen ilamın aslının altına derç edilmesine,

Kararın kesinleşmesi durumunda tanıma ve tenfiz kararının gereği için ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL.harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapılan 80,70 TL.peşin harç, 80,70 TL.başvurma harcı, 759,00 TL.tebligat ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 920,40 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı yargılamada bir avukat ile temsil olunduğundan Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdiren 9.200,00TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafça yatırılan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra sarfolunmayan (kalan) gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

