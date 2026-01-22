BURDUR AİLE MAHKEMESİ

İLAN

BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/474 Esas

KARAR NO : 2025/731

DAVALI : MAKHLIYO BOZOROVA - Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu. Yabancı Kimlik No: 99861675618

Davalı MAKHLIYO BOZOROVA aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davacının davasının KABULÜ ile,

- Burdur İli Merkez Kışla cilt 15, hane 120, bsn 43'de nüfusa kayıtlı İsmail ve Gülay oğlu 02.08.1988 doğumlu ve 17923667012 T.C. Kimlik no'lu Hakan Şengül ile Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu ve 99861675618 Yabancı kimlik no'lu MAKHLIYO BOZOROVA'nın davalının tam kusurlu hareketleri sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle TMK.nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 435,50 TL.harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3- Davacı tarafça yapılan 179,90 TL.peşin harç, 179,90 TL.başvurma harcı, 25,60 TL.vekalet suret harcı, 21.295,00 TL.tebligat, yazışma, bilirkişi ücreti ve ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam 21.680,40 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacı yargılamada bir avukat ile temsil olunduğundan Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdiren 45.000,00 TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Davacı tarafça yatırılan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra sarfolunmayan (kalan) gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02385981