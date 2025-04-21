T.C. BURDUR AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/905 Esas

DAVALI : SAEID SHARIFI RAD

Davacı SEDIGHEH YERLI vekili tarafından davalı SAEID SHARIFI RAD aleyhine mahkememize açılan boşanma davasında;

Tüm aramalara rağmen SAEID SHARIFI RAD'a dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmekle,

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma dava dilekçesinde özetle; evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmaya karar verilmesi talep edilmiş olup, ilanen tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,317,318 maddeler) hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02209892