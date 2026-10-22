BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/250 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalı sütununda isimleri belirtilen kişi hakkında açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda irtifak hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEDAŞ adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a)Mahkememizin 2026/250 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 19.11.2026 günü saat 10:50'da olduğu;

b)Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

19.10.2026

Dosya Davalı İl/İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2 2026/250 Orhan Şimşek Burdur/Merkez Askeriye Köyü 132 52 -143,67 m2 si daimi irtifak

-9,30 m2 si mülkiyet

#ilangovtr Basın no ILN02576407