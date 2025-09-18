BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/208 Esas

Davacı , KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalılar , ALİ İHSAN AKCA, AYŞELİ GÖÇER, AYŞELİ OFLAZ, EMİNE SAVAŞ, FEVZİ AKÇA, HASAN HÜSEYİN AKÇA, HÜSEYİN AKÇA, İBRAHİM AKCA, KEZİBAN GÜRCAN, MEHMET AKÇA, NEZİRE ESEN, ŞERİFE AYGÜN, VEDAT AKÇA, ZEHRA KARTAL, ZEYNEP AKCA aleyhine mahkememize açılan "Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)" davası nedeniyle;

Davalı HATİCE GÜL'ün adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve dava dilekçesi ekli ön inceleme duruşmasını bildirir meşruhatlı davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmekle:

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden itibaren HMK. gereğince Belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilemeyeceği ve HMK. 150.mad hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği, Duruşma Günü: 14/10/2025 günü saat: 10:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

