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BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BURDUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 00:00

T.C.
BURDUR
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/217

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyada davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tapu İptali ve Tescili İstemli) davasının verilen ara kararı uyarınca;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili aşağıda parsel, maliki, cinsi, irtifak, pilan ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda kayıtlı olduğunu, Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile aşağıda belirtilen miktarlarda mülkiyet hakkı talep edilmiş olup;

2- a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargı'da iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargı'da düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın HAZİNE adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Burdur Şubesi'ne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3-a) Mahkememizin 2025/217 Esas sayılı dosyasının duruşmasının 14/10/2025 günü saat 10:55'te olduğu;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28.ve 2492 Sayılı Kanun değişik 10.maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 29.07.2025

Dosya Davalı İl/İlçeKöy/Mevkii Ada Parsel Mülkiyet m2
2025/217Fadime Esen
Feyzi Alkan
Mehmet Alkan
Mustafa Alkan
Orhan Alkan
Osman Alkan
Raziye Sağdıç
Şerife Alkan (Ölü)
Şevket Alkan
Zekiye Kaygılı		Burdur/AğlasunÇamlıdere Köyü128
128
128		73
75
81		1.206,9
2.022,50
887,94

 

#ilangovtr Basın no ILN02270763

 