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T.C. BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16/01/2025

Sayı : 2025/18 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ALİ ZEREN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Burdur İli, Merkez ilçesi, Bağlar Mahallesi, 888 ada 3 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan Zeynep YORGANCI: Mehmet hakkında Burdur Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24/09/2013 Tarih, 2013/564 Esas, 2013/727 Karar sayılı ilamı ile kayyımlık kararı verilmesine rağmen ilgililerin ortaya çıkmadığı ve haber de alınamadığı ve mirasçıların da bugüne kadar ortaya çıkmadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 588.maddesinde "sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine'nin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir" hükmü gereğince Burdur ili, Merkez ilçesi, Bağlar Mahallesi, 888 ada 3 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden olan Zeynep YORGANCI: Mehmet'in, kendileri ya da mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı mahkememiz dosyasına başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 16/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02162530