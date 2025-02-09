T.C. BURDUR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2017/44

KARAR NO : 2025/50

SANIK : ZEMRI MURTEZANI, Safid ve Sacide oğlu 08/08/1981 Makedonya d.lu Yabancı TCK: 99292845536

S U Ç : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması

SUÇ TARİHİ : 02/01/2017

KARAR TARİHİ : 21/01/2025

Mahkememizin 2017/44 esas ve 2025/50 karar sayılı dosyasında sanık Zemrı Murtezanı hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan yapılan yargılama neticesinde düşme kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa ait herhangi bir adres tespit edilemediğinden tebliğ işleminin gerçekleştirilemediği bu nedenle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince sanık hakkında ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmakla, hazırlanan bu metnin gazetede ve elektronik ortamda yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur. 06.02.2025

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