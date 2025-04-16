BURDUR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

BURDUR

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

25.02.2025

Sayı : E.76846281-2023/471-Ceza Dava Dosyası

SANIK : AHMET ÇİMEN, Memduh ve Fatma oğlu, 13/03/2000 BURDUR doğumlu, Burdur, Yeşilova, Çuvallı Köyü nüfusunda kayıtlı. Saray Mahallesi 3202 Sk No:26 Kat:1 Daire:2 Merkez/Isparta adresinde oturur. TC Kimlik No:31387223256

KARAR TARİHİ: 09/01/2025

Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık AHMET ÇİMEN hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda; Mahkememizin 09/01/2025 gün ve 2023/471 E.2025/19 K. Sayılı kararı ile sanığın 5237 S.TCK'nın 158/1-(f)-son Mad. gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 400,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın mahkememizce alınan savunması sırasında bildirmiş olduğu en son adresine karar tebliği çıkarıldığı, ancak bila tebliğ mahkememize iade edildiği, sanığın UYAP sisteme kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı, kolluk kuvvetlerine tebligata yarar açık adresinin tespiti için yazı yazıldığı, yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, UYAP kontrolünde Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan 09/01/2025 tarihinde firar ettiğinin tespit edilmesi karşısında ; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza ya da Ağır Ceza Mahkemesine hitaben verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın Hakime onaylattırılması suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02206282