BULDAN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BULDAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

18/05/2026

Sayı :2025/35 Ort. Gid. Satış

Konu : İLAN METNİ

SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

DAVALI: SALİHA DOKUMACI T.C. No:182*****222

Davacılar EMİNE KAFAOĞLU, İCLAL YURTLU tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının sonunda verilen karar gereğince; Denizli Buldan Çaybaşı Mh 113 ada 22 parsel ve Denizli Buldan Çaybaşı Mh 113 ada 4parsel sayılı taşınmazların satışına karar verildiği, taşınmazda hissedar olan Saliha Dokumacı'nın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğ edildiği, kararın bu şekilde kesinleştiği, Buldan Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2025/35 Ort. Gid. Satış dosyasında satış işlemlerine başlanılmış olup,

Yukarıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Karar gereğince adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Saliha Dokumacı'ya iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren varsa itirazlarını veya bildireceği bir adrese satış ilanın tebliğini istemesi için 7 gün yasal süreye ilaveten l5 gün toplam 22 gün içinde yapmaları, itiraz veya talep edilmediği taktirde satış ilanın tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği, 18/05/2026 tarihli taşınmazlara ait satış ilanın hissedara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

