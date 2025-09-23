BULDAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/311 Esas

KARAR NO : 2025/344

DAVALI: SALİHA DOKUMACI T.C. No:18200142222

Davacılar EMİNE KAFAOĞLU, İCLAL YURTLU tarafından aleyhinize mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Türk Milleti Adına; Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1- Davanın KABULÜNE,

2- Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar Mahallesi 105 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm ve Denizli İliBuldan İlçesi Çaybaşı Mahallesi 113 ada 22 nolu parsel ve Denizli İli Buldan İlçesiÇaybaşı Mahallesi 113 ada 4 nolu taşınmazların takyidatları ile birlikte İİK hükümleri gereğince AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞI SURETİ ile ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE ve satış bedelinin dosyada mevcut tapu kaydaki paylar ve veraset belgesine göre paydaşlara payları oranında ödenmesine,

3- Satışın İİK'nın 123 ve devamı maddelerine göre açık arttırma ile yapılmasına,

4- Satış bedeli üzerinden alınması gereken binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının, dava açarken alınmadığından mahsup edilmeksizin veraset ilamındaki ve tapu kaydındaki payları oranında ortaklardan alınarak hazineye gelir kaydına,

5- Davacılar dava ve duruşmalarda kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 28.500,00 TL vekalet ücretinin veraset ilamındaki ve tapu kaydındaki payları oranında davalılardan alınarak davacılar İclal Yurtlu ve Emine Kafaoğlu'na eşit olarak verilmesine, davacıların kendi payına düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına,

6- Davacılar tarafından yapıldığı anlaşılan 179,90 TL Peşin Harç, 82,40 TL başvurma harcı, 11.749,00 TL posta masrafı, 39.011,5 TL keşif ve bilirkişi gideri olmak üzere toplam 51.022,8 TL yargılama giderinin davalılardan veraset ilamındaki ve tapu kaydındaki payları oranında alınarak davacılara verilmesine, davacıların kendi payına düşen kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,

7- Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının 6100 sayılı HMK'nın 333. maddesi uyarınca re'sen davacıya iadesine,

Dair davacı vekilinin, davalılar İsmail Tural ve Ahmet Tural'ın yüzüne karşı yapılan inceleme sonucu HMK Geçici 3/1 maddesine istinaden HMK 437/1 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildi. 26/05/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/09/2025

#ilangovtr Basın no ILN02298595