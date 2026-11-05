BULDAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BULDAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/154 Esas

DAVALI : MUBINAKHON ALIJONOVA

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı esas numarası belirtilen dosyasının 16/09/2026 tarihli ara kararı gereği Mubınakhon Alıjonova isimli şahsa ulaşılamadığından bahisle dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma zaptının ilan edilmesine karar verilmiş olmakla;

DAVA DİLEKÇESİ;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde; tarafların 03.08.2023 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlilik gerçekleşeli kısa bir zaman olmasına rağmen taraflar arasında hiçbir uyum yakalanamadığını, ev içinde sürekli bir gerginlik ve tartışma ortamı oluştuğunu, aile birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların artık birbirlerini istemediklerini, tekrar bir araya gelmelerinin imkânsız olduğunu, tarafların birbirlerine tahammüllerinin kalmadığını, evliliğin başından beri ufak şeylerin dahi sorun teşkil ederek kavgaya dönüştüğünü, davalı ile müvekkil arasında kültür ve mizaç farklılıklarından dolayı evliliğin başından itibaren anlaşmazlıklar ortaya çıktığını, bu durumun gerek taraflar arasında gerekse taraf aileleri arasında sorunlara neden olduğunu, anlatılan durumların evliliğin en başından beri devam etmesi sebebiyle müvekkil için katlanılmaz hale geldiğini, evliliğin devam ettirilmesinin imkânsızlaştığını, evlilik birliğinin kağıt üzerinde kaldığını belirterek tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiş olmakla dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TENSİP ZAPTI;

Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davası açıldığı, mahkemece davanın yazılı yargılama usulüne tabi olduğunun tespit edildiği, dava dilekçesindeki eksikliklerin HMK m. 119/1 uyarınca incelenmesine karar verildiği, eksiklik bulunması halinde davacıya kesin süre verilerek tebligat çıkartılacağı, dosyaya sunulan vekaletname uyarınca Denizli Barosu avukatlarından Av. Görkem Semerci'nin davacı vekili olarak kabul edildiği, delillerin HMK m. 318/1 uyarınca bildirilmesi gerektiği, aksi halde delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususunun davacıya ihtar edildiği, dava dilekçesinin ve tensip zaptının davalıya tebliğine karar verildiği, davalının iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceği, süresinde cevap verilmemesi halinde davacının iddialarının inkar edilmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde ilk itirazların ileri sürülmesi gerektiği, cevap dilekçesi sunulduğunda delillerin incelenerek eksiklik olması halinde davalıya kesin süre verileceği, cevap dilekçesinin davacıya tebliği ile cevaba cevap süresinin iki hafta olduğunun ihtar edileceği, cevaba cevap dilekçesi sunulduğunda ikinci cevap dilekçesi verilmesi için davalıya iki haftalık süre tanınacağı, tarafların delillerinin toplanması için gerekli yazışmaların yapılacağı, UYAP üzerinden nüfus kayıt örneği ve mal varlığı sorgulamasının gerçekleştirileceği, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması için kolluk birimlerine müzekkere yazılacağı, dava şartları ve ilk itirazların öncelikle inceleneceği, dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşması yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön inceleme duruşması yapılması halinde taraflara tebligat çıkartılacağı ve HMK m. 320 uyarınca tahkikat aşamasına geçilebileceği belirtilerek boşanma talebi ve dava ettiği anlaşılmakla dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

ÖN İNCELEME DURUŞMA ZAPTI;

Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma davası açıldığı, mahkemece yapılan ön inceleme duruşmasında tarafların sulhe davet edildiği, davacı vekilinin sulh olma durumlarının bulunmadığını belirttiği, tahkikat aşamasına geçilerek davacı tanıkları Mesut Üstün ve Yaşar Tecim'in beyanlarının alındığı, tanık Mesut Üstün'ün taraflar arasındaki yaş farkı ve kültürel farklılıklar nedeniyle anlaşamadıklarını, davalının aşırı kıskançlık göstererek eve gelen misafirlere karşı çıktığını ifade ettiği, tanık Yaşar Tecim'in taraflar arasında yaş farkı ve kültür çatışması bulunduğunu, davalının çevredeki akrabalara karşı aşırı kıskançlık göstererek huzursuzluk çıkardığını beyan ettiği, davacı vekilinin tanık beyanlarındaki aleyhe hususları kabul etmediğini ve karşı tarafın süresi içerisinde cevap dilekçesi sunmadığını belirterek davanın kabulünü talep ettiği, mahkemece taraflara dilekçelerinde belirttikleri ancak sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları için HMK 140/5 maddesi uyarınca iki haftalık kesin süre verildiği, bu süre içerisinde belgelerin sunulmaması halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtar edildiği, ayrıca davacı vekili ve davalı asile delillerini ve tanıklarını bildirmeleri için iki haftalık kesin süre tanındığı, bu süre zarfında bildirim yapılmaması halinde delil ve tanık bildirme hakkından vazgeçmiş sayılacaklarının ihtar edildiği anlaşılmakla dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 01/12/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön İnceleme Duruşma Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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